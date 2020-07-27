2020-07-27T08:27:29+03:00
Происшествия

Мужчина не пережил пьянку с приятелями в Балакове

Следователи организовали доследственную проверку
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области следователи разбираются в смерти 46-летнего местного жителя.

- По предварительным данным, утром 25 июля в квартире дома по улице Трнавская пили трое мужчин и женщины. В какой-то момент 46-летний гость умер, ему вызвали «скорую», но медики лишь констатировали смерть и сообщили о случившемся в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели тело и место происшествия.

Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горящий дом в Сабуровке тушили 13 пожарных
Прокуратура Балакова закрыла сайты по изготовлению оружия
В Балаково два человека пострадали в ДТП рейсового автобуса с легковушкой
Несчастливая аптека в Саратове: поджог и таран автомобилем
Прокурор города Сергей Ломакин предложил лишать лицензии управляющие компании-должники
Собачницу из Саратова отправили в СИЗО за укус полицейского
Проекты Поволжского института управления РАНХиГС вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
Под Саратовом полыхали сразу девять сараев
Пенсионер на Daewoo Nexia госпитализирован после столкновения с Renault под Саратовом
В голубятне на пожаре в Саратове погиб мужчина
В центре Саратова машина без водителя наехала на пенсионера в аптеке
В Саратовской области появился второй выпускник, набравший 200 баллов на ЕГЭ
Более 200 пешеходов попали под колеса в Саратове с начала года
Под Энгельсом полыхал магазин «Горячий хлеб»
В поселке под Саратовом найдено тело женщины с пробитым сердцем