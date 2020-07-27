Мужчина не пережил пьянку с приятелями в Балакове
В Балакове Саратовской области следователи разбираются в смерти 46-летнего местного жителя.
- По предварительным данным, утром 25 июля в квартире дома по улице Трнавская пили трое мужчин и женщины. В какой-то момент 46-летний гость умер, ему вызвали «скорую», но медики лишь констатировали смерть и сообщили о случившемся в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели тело и место происшествия.
Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU