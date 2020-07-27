Мужчина не пережил пьянку с приятелями в Балакове

27 Июль 2020 2020-07-27T08:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области следователи разбираются в смерти 46-летнего местного жителя.

- По предварительным данным, утром 25 июля в квартире дома по улице Трнавская пили трое мужчин и женщины. В какой-то момент 46-летний гость умер, ему вызвали «скорую», но медики лишь констатировали смерть и сообщили о случившемся в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели тело и место происшествия.

Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU