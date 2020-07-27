До полуночи без воды остались пять улиц в Волжском районе
На Большой Затонской ведут работы
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В Саратове сегодня, 27 июля, в Волжском районе Саратова отключили воду.
- Из-за работ по Большой Затонской у моста пришлось ограничить водоснабжение на 1-й Фильтровой, Большой и Малой Затонских, Соколовой, 18/40 и Валовой, 2/10, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Воду вернут ориентировочно в полночь, по окончании работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU