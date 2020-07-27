Под мостом в Заводском районе нашли закопанные человеческие кости

27 Июль 2020 2020-07-27T08:32:02+03:00

Рабочие выкопали кости как минимум двух людей Фото: СУ СКР по Саратовской области

Их обнаружили рабочие, которые рыли траншею

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В Заводском районе Саратова под мостом нашли останки.

Останки обнаружили под мостом в Заводском районеФото: СУ СКР по Саратовской области

- По предварительным данным, днем 25 июля рабочие в 100 метрах от дома №11а по площади Орджоникидзе рыли траншею под прокладку кабеля и нашли кости, предположительно, принадлежащие человеку. Очевидцы сразу позвонили в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и организовали доследственную проверку. Предполагается, что под мостом покоились трупы не менее двух людей.

Назначена экспертиза, которая определить давность и причину смерти. Полученные сведения проверят по базе данных без вести пропавших лиц.

Рабочие нашли останки, когда рыли траншеюФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU