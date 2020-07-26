Жители нажаловались в полицию на упорную торговку алкоголем с улицы Мелиораторов

26 Июль 2020 2020-07-26T18:45:23+03:00

Женщина не первый раз попадается на незаконной продаже спиртного

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В Ленинском районе Саратова полицейские обнаружили незаконную продажу алкоголя.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, о том, что в доме №8 по улице Мелиораторов торгуют спиртным в полицию сообщили местные жители.

Проверка показала, что алкоголь здесь продают без документов. Было изъято 4,5 литра спиртосодержащей продукции. В отношении владелицы торговой точки возбуждено дело об административном нарушении. Ей грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Примечательно, что 2019 году и в июне 2020 года женщина уже попадалась на незаконной торговле алкоголем. Год назад она заплатила 95 тыс. рублей по штрафам, а суд по второму делу только предстоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU