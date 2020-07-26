Спасатели вытащили провалившегося в колодец пенсионера
Пенсионер из Балакова провалился в колодец.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось на улице Степная, 13.
В коллектор сетей теплоснабжения угодил 66-летний житель. Самостоятельно он выбраться не смог, на помощь пришли областные спасатели. Он подняли пострадавшего на поверхность и передали его медикам. Мужчина не получил серьезных травм и после осмотра был отпущен.
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ИСТОЧНИК KP.RU