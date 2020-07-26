2020-07-26T20:04:24+03:00
Происшествия

Спасатели вытащили провалившегося в колодец пенсионера

Мужчине на помощь пришли спасатели
Екатерина Семенова
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Пенсионер оказался в колодце. Фото Саратовской областной службы спасенияПенсионер оказался в колодце. Фото Саратовской областной службы спасения
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Пенсионер из Балакова провалился в колодец.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось на улице Степная, 13.

В коллектор сетей теплоснабжения угодил 66-летний житель. Самостоятельно он выбраться не смог, на помощь пришли областные спасатели. Он подняли пострадавшего на поверхность и передали его медикам. Мужчина не получил серьезных травм и после осмотра был отпущен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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