2020-07-26T14:55:16+03:00
Общество

В Ленинском районе пропал дезориентированный пенсионер

Евгения Сергиенко ищут с 25 июля
Екатерина Семенова
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Евгений СергиенкоЕвгений Сергиенко
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В Ленинском районе Саратове без вести пропал дезориентированный мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», пропавший — 79-летний Евгений Сергиенко.

Мужчина пропал 25 июля. На тот момент был одет в футболку цвета хаки и такие же брюки.

Рост Евгения Сергиенко 174 см, у мужчины худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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