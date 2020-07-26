В Ленинском районе пропал дезориентированный пенсионер
В Ленинском районе Саратове без вести пропал дезориентированный мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», пропавший — 79-летний Евгений Сергиенко.
Мужчина пропал 25 июля. На тот момент был одет в футболку цвета хаки и такие же брюки.
Рост Евгения Сергиенко 174 см, у мужчины худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза.
Пенсионер нуждается в медицинской помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU