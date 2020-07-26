Будет реконструирована областная детская клиническая больница в Саратове

26 Июль 2020 2020-07-26T13:33:07+03:00

В Минздраве рассказали о планах по нацпроекту «Здравоохранение» [видео]

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В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В эфире радио «Комсомольская правда» в Саратове и.о. министра здравоохранения региона Денис Грайфер рассказал о планах по нацпроекту.

- У нас огромные планы. Это реконструкция областной детской клинической больницы, открытие новой инфекционной больницы, оптимизация структуры лечебных учреждений Саратовской области с выстраиванием четкой этапности, уровня госпитализации пациентов. Это внедрение новых современных технологий оказания высокотехнологичной медицинской помощи. И, естественно, это пациентоориентированная модель оказания помощи, — заявил он.

По словам Дениса Грайфера, внимание уделяется детскому здравоохранению. Существует также программа «Десятилетие детства», рассчитанная до 2027 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU