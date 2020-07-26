В Энгельсе горит мусор на площади 500 кв. метров
Работают две пожарных машины и водовозка
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В Энгельсе Саратовской области полыхает крупный пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, горит мусор на открытой площадке рядом с домом №47 по проспекту Строителей.
Огонь охватил площадь 500 кв. метров. Там работают две пожарные машины и одна водовозка.
Вызов поступил дежурному в 12:58. Пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU