В Энгельсе горит мусор на площади 500 кв. метров

26 Июль 2020 2020-07-26T12:54:01+03:00

Работают две пожарных машины и водовозка

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В Энгельсе Саратовской области полыхает крупный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, горит мусор на открытой площадке рядом с домом №47 по проспекту Строителей.

Огонь охватил площадь 500 кв. метров. Там работают две пожарные машины и одна водовозка.

Вызов поступил дежурному в 12:58. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU