Мужчина лишился 105 тыс. рублей при покупке трактора в Саратове

26 Июль 2020 2020-07-26T12:49:42+03:00

Он поверил мошеннику и перевел ему задаток

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35-летний житель Саратова стал жертвой мошенников при покупке трактора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, объявление он нашел в интернете.

Мужчина созвонился с «продавцом» и договорился о сделке. При этом он согласился перевести задаток — 105 тыс. рублей. На следующий день они договорились встретиться, но на условленном месте не было ни трактора, ни продавца. По телефону мошенник также перестал отвечать.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU