Мужчина лишился 105 тыс. рублей при покупке трактора в Саратове
35-летний житель Саратова стал жертвой мошенников при покупке трактора.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, объявление он нашел в интернете.
Мужчина созвонился с «продавцом» и договорился о сделке. При этом он согласился перевести задаток — 105 тыс. рублей. На следующий день они договорились встретиться, но на условленном месте не было ни трактора, ни продавца. По телефону мошенник также перестал отвечать.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU