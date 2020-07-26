Глава Балаковского района Александр Соловьев отмечает день рождения
День рождения сегодня, 26 июля, отмечает глава Балаковского района Саратовской области Александр Соловьев.
Ему исполнилось 53 года.
Александр Соловьев родился в 1967 году в Калининской области (сейчас Тверская), в городе Осташков. Он отслужил в армии, после этого работал токарем на балаковском заводе самоходных землеройных машин.
В 1992 году занялся бизнесом и впоследствии возглавил предприятие по переработке сельхозпродукции.
В 1996 году закончил Саратовский государственный технический университет, занимался преподавательской деятельностью. В 2008 году избран депутатом Государственной думы, где вошел в комитет по аграрным вопросам.
Александр Соловьев является кандидатом экономических наук. Он работал в правительстве Саратовской области заместителем председателя, а потом министром сельского хозяйства.
С 2017 года возглавляет Балаковский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU