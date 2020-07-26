2020-07-26T10:43:01+03:00
Общество

Глава Балаковского района Александр Соловьев отмечает день рождения

Ему исполнилось 53 года
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

День рождения сегодня, 26 июля, отмечает глава Балаковского района Саратовской области Александр Соловьев.

Ему исполнилось 53 года.

Александр Соловьев родился в 1967 году в Калининской области (сейчас Тверская), в городе Осташков. Он отслужил в армии, после этого работал токарем на балаковском заводе самоходных землеройных машин.

В 1992 году занялся бизнесом и впоследствии возглавил предприятие по переработке сельхозпродукции.

В 1996 году закончил Саратовский государственный технический университет, занимался преподавательской деятельностью. В 2008 году избран депутатом Государственной думы, где вошел в комитет по аграрным вопросам.

Александр Соловьев является кандидатом экономических наук. Он работал в правительстве Саратовской области заместителем председателя, а потом министром сельского хозяйства.

С 2017 года возглавляет Балаковский район.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Балаковского района Александр Соловьев отмечает день рождения
Дома на центральных улицах Саратова остались без воды
Велосипедист пострадал при столкновении с Volkswagen в Саратове
В Саратовской области коронавирус подтвердился еще у 97 человек
В воскресенье в Саратове будет дуть северный ветер
Объекты туризма в Саратовской области могут получить гранты до трех млн рублей
Саратовчанка поверила лжесотруднику банка и отдала 148 тыс. рублей
Следователи разбираются в гибели пациентки «ковидного» госпиталя в Саратове
Под окнами «ковидной» больницы в Саратове нашли мертвую пациентку
В двух саратовских поселках до утра отключили воду
Насосную станцию в Советском районе обокрали с помощью СМС-сообщений
Молодой мужчина разбился в Балакове
Иномарка сбила двух девушек в центре Саратова
Медиацентр СГЮА победил во всероссийском конкурсе «Мир права – 2020»
Женщина на Hyundai отправила в больницу трех человек в Саратове
Собаки принесли голову человека сторожу предприятия в Глебучевом овраге
Детские поликлиники Саратовской области получили ЛОР-комбайны по нацпроекту
В Саратове мужчину ограбили днем возле ТЮЗа
На трассе под Марксом насмерть сбили мужчину
Безработный из Саратова пошел на грабеж из-за долгов