2020-07-26T10:29:29+03:00
Общество

Дома на центральных улицах Саратова остались без воды

Организован подвоз на улицу Аткарская
Екатерина Семенова
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Дома в центре Саратова днем 26 июля остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы у дома №66 по улице Аткарская.

До восьми часов вечера не будет воды в домах по улицам Аткарская, Московская, Рабочая, а также на 13-м Белоглинском проезде.

По адресу Аткарская 42/54 организован подвоз воды.

Кроме того до 18 часов отключена вода в домах на Пензенской улице, Пензенском переулке и в жилом комплексе «Мечта».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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