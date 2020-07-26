В Саратовской области коронавирус подтвердился еще у 97 человек
Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области не снижается.
Утром 26 июля стало известно о новых случаях заражения. Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе — лабораторно подтверждено 97 диагнозов.
Почти половаина из них приходится на Саратова — 41 заразившийся. Восемь человек в Новоузенском районе, по пять в Аткарском и Энгельсском, по четыре — в Ивантеевском и Озинском. Еще в 15 районах по три и менее случаев.
Итого в регионе зарегистрировано 8 920 заразившихся за пандемию.
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ИСТОЧНИК KP.RU