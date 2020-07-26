В Саратовской области коронавирус подтвердился еще у 97 человек

26 Июль 2020 2020-07-26T09:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области не снижается.

Утром 26 июля стало известно о новых случаях заражения. Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе — лабораторно подтверждено 97 диагнозов.

Почти половаина из них приходится на Саратова — 41 заразившийся. Восемь человек в Новоузенском районе, по пять в Аткарском и Энгельсском, по четыре — в Ивантеевском и Озинском. Еще в 15 районах по три и менее случаев.

Итого в регионе зарегистрировано 8 920 заразившихся за пандемию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU