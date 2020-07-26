В воскресенье в Саратове будет дуть северный ветер
Воздух прогреется до 28 градусов
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В Саратовской области 26 июля, в воскресенье, ожидается переменная облачность.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют северный ветер с порывами до 12 метров с секунду.
Осадки маловероятны.
Воздух в Саратове прогреется днем до +26... +28 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU