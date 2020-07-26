В воскресенье в Саратове будет дуть северный ветер

26 Июль 2020 2020-07-25T23:05:43+03:00

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В Саратовской области 26 июля, в воскресенье, ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют северный ветер с порывами до 12 метров с секунду.

Осадки маловероятны.

Воздух в Саратове прогреется днем до +26... +28 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU