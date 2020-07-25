В двух саратовских поселках до утра отключили воду
Это случилось из-за аварии на улице Огородная
Изменить размер текста:
В двух саратовских поселках сегодня, 25 июля, отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», без водоснабжения остались поселки Комсомольский, Тепличный и дома №№162–218 по четной стороне на улице Огородная.
Подачу ресурса возобновят ориентировочно в восемь утра завтра, 26 июля.
Отключение произошло из-за коммунальной аварии на Огородной, 162г.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU