2020-07-25T18:36:59+03:00
Общество

В двух саратовских поселках до утра отключили воду

Это случилось из-за аварии на улице Огородная
Ольга Симонова
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В двух саратовских поселках сегодня, 25 июля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», без водоснабжения остались поселки Комсомольский, Тепличный и дома №№162–218 по четной стороне на улице Огородная.

Подачу ресурса возобновят ориентировочно в восемь утра завтра, 26 июля.

Отключение произошло из-за коммунальной аварии на Огородной, 162г.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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