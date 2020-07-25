Молодой мужчина разбился в Балакове
В Балакове Саратовской области при падении разбился мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в доме №44 по улице Шевченко.
По предварительной версии, 23-летний мужчина упал с восьмого этажа. Он скончался на месте.
Работают медики скорой помощи, областные спасатели, полиция, следователи СУ СКР. Они начали доследственную проверку по факту гибели человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU