Молодой мужчина разбился в Балакове

25 Июль 2020 2020-07-25T19:08:05+03:00

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В Балакове Саратовской области при падении разбился мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в доме №44 по улице Шевченко.

По предварительной версии, 23-летний мужчина упал с восьмого этажа. Он скончался на месте.

Работают медики скорой помощи, областные спасатели, полиция, следователи СУ СКР. Они начали доследственную проверку по факту гибели человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU