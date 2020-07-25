Детские поликлиники Саратовской области получили ЛОР-комбайны по нацпроекту

25 Июль 2020 2020-07-25T13:13:03+03:00

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Детские поликлиники Саратовской области оснащаются высокотехнологичным оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Саратове рассказал и.о. заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

- Благодаря проекту создания и развития детских поликлиник, мы уже три года приобретаем современное оборудование. Было поставлено более 200 единиц медтехники, которые позволят вовремя оказывать помощь, — отметил Денис Грайфер.

Среди прочего он назвал цифровые и аналоговые рентгеновские аппараты с функцией оцифровки, которые дают высококачественные снимки, что особенно актуально сейчас для диагностики коронавируса.

Кроме того, это аппараты УЗИ.

Особо Денис Грайфер отметил ЛОР-комбайны.

- Это совмещение прибора с компьютером. У него имеется гибкий фиброскоп, который позволяет эндоскопически посмотреть полость носа, рта и уха, произвести промывание при наличии серной пробки, небольшие физиопроцедуры. Врач-отоларинголог получил уникальную возможность в обычной поликлинике осуществлять те манипуляции, которые ранее были доступны только в платной клинике или в специализированных поликлиниках при областной детской клинической больнице или третье клинической больнице, — отметил и.о. замминистра.

Также детские поликлиники получили новые фиброгастродуоденоскопы, которые позволят лучше диагностировать гастриты. Поставленные гематологически и мочевые анализаторы помогут сократить время проведения анализов.

В областную детскую клиническую больницу поставлен современный аппарат для магнитно-резонансной томографии. Денис Грайфер отметил, что это позволит любым сельским, городским, районным поликлиникам направлять тудет детей на бесплатную МРТ по полису.

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ИСТОЧНИК KP.RU