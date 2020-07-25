Иномарка сбила двух девушек в центре Саратова
Обе пострадавшие госпитализированы
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В Саратове автомобиль Hyundai сбил двух девушек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, авария произошла напротив дома №39 по улице Чапаева.
По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки нарушил правила проезда перекрестков. Под колеса авто попали две 19-летний девушки. Обе госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU