2020-07-25T17:06:22+03:00
Происшествия

Иномарка сбила двух девушек в центре Саратова

Обе пострадавшие госпитализированы
Екатерина Семенова
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В Саратове автомобиль Hyundai сбил двух девушек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, авария произошла напротив дома №39 по улице Чапаева.

По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки нарушил правила проезда перекрестков. Под колеса авто попали две 19-летний девушки. Обе госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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