Велосипедист пострадал при столкновении с Volkswagen в Саратове
Мужчина госпитализирован
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В Саратове в аварии пострадал 39-летний велосипедист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в шесть вечера 24 июля напротив дома №62 по Новоастраханскому шоссе.
По предварительной версии, 56-летний водитель автомобиля Volkswagen нарушил правила проезда перекрестков и сбил велосипедиста.
Пострадавший был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU