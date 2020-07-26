Велосипедист пострадал при столкновении с Volkswagen в Саратове

26 Июль 2020 2020-07-26T09:56:35+03:00

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В Саратове в аварии пострадал 39-летний велосипедист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в шесть вечера 24 июля напротив дома №62 по Новоастраханскому шоссе.

По предварительной версии, 56-летний водитель автомобиля Volkswagen нарушил правила проезда перекрестков и сбил велосипедиста.

Пострадавший был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU