Женщина на Hyundai отправила в больницу трех человек в Саратове

25 Июль 2020 2020-07-25T14:29:09+03:00

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На улице Мичурина в Саратове автомобиль Hyundai столкнулся с ВАЗ-21214.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:30.

Иномаркой управляла 28-летняя женщина, которая, по предварительной версии, нарушила правила проезда перекрестков.

Пострадали 23 и 18-летние пассажиры и 26-летний водитель отечественного авто. Все трое были госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU