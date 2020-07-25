Женщина на Hyundai отправила в больницу трех человек в Саратове
На улице Мичурина в Саратове автомобиль Hyundai столкнулся с ВАЗ-21214.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:30.
Иномаркой управляла 28-летняя женщина, которая, по предварительной версии, нарушила правила проезда перекрестков.
Пострадали 23 и 18-летние пассажиры и 26-летний водитель отечественного авто. Все трое были госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU