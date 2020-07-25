На трассе под Марксом насмерть сбили мужчину
На трассе Самара-Волгоград в Марксовском районе Саратовской области насмерть сбит мужчин.
Как сообщили «КП-Саратв» в ГИБДД региона, авария произошла в 21:50 в пятницу, 24 июля, на 368-м км автодороги.
40-летний водитель ВАЗ-2115 допустил наезд на 56-летнего мужчину. По предварительной версии, тот переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался до приезда медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU