На трассе под Марксом насмерть сбили мужчину

25 Июль 2020 2020-07-25T11:26:47+03:00

Предварительно установлено, что он переходил дорогу в неположенном месте

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На трассе Самара-Волгоград в Марксовском районе Саратовской области насмерть сбит мужчин.

Как сообщили «КП-Саратв» в ГИБДД региона, авария произошла в 21:50 в пятницу, 24 июля, на 368-м км автодороги.

40-летний водитель ВАЗ-2115 допустил наезд на 56-летнего мужчину. По предварительной версии, тот переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался до приезда медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU