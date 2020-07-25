Саратовчанка поверила лжесотруднику банка и отдала 148 тыс. рублей

25 Июль 2020 2020-07-25T19:38:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова женщина поверила мошенникам и лишилась крупной суммы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, потерпевшей позвонил лжесотрудник банка.

Он убедил женщину, что на ее имя оформлен кредит на 170 тыс. рублей. Чтобы защитить свои деньги, по его словам, следует сообщить реквизиты банковской карты и пароли пришедших смс-сообщений.

Как только женщина все продиктовала, злоумышленник отключился, а с карты было списано 148 тыс. рублей.

Полиция напоминает, что работники банков никогда не спрашивают реквизиты или пароли, а также коды из сообщений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU