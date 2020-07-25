2020-07-25T12:05:09+03:00
Происшествия

В Саратове мужчину ограбили днем возле ТЮЗа

Подозреваемого задержали через несколько дней
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова совершен грабеж около ТЮЗа имени Киселева.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой стал 39-летний мужчина.

По его словам, днем 19 июля на него напал неизвестный. Он открыто похитил телефон Samsung А3 черного цвета. Стоимость похищенного составила пять тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. 24 июля задержан подозреваемый — не работающий, ранее несколько раз судимый 32-летний мужчина. Он признался, при досмотре при нем был обнаружен телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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