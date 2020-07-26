Находящийся под домашним арестом ограбил квартиру в Саратове
В полицию Саратова с заявлением о грабеже обратился 28-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, на него ночью 24 июля напали двое неизвестных.
Причем злоумышленники проникли в его квартиру дома на улице Гвардейская и с применением легкого насилия похитили электрочайник и телевизор Samsung. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.
Полицейские задержали судимого 34-летнего мужчину (он находится под подпиской о невыезде за две другие кражи), а также находящегося под домашним арестом за угон 41-летнего ранее судимого гражданина.
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ИСТОЧНИК KP.RU