Михаил Исаев ввел в Саратове режим повышенной готовности

25 Июль 2020 2020-07-25T10:50:06+03:00

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В Саратове остановился пятый класс пожарной опасности — чрезвычайно высокий.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города в связи с этим был введен режим повышенной готовности.

Соответствующий документ подписал глава Саратова Михаил Исаев.

Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил городского звена системы чрезвычайных ситуаций. Он предписывает оперативно реагировать на возможные ЧП из-за опасности возгорания.

Руководители и должностные лица подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены на круглосуточные дежурства. Работники Единой диспетчерской службы должны будут непрерывно обновлять информацию об обстановке в городе. Начальник управления защиты населения и территорий Саратова обязан уточнить план первоочередного жизнеобеспечения населения.

Контроль за исполнением возложен на Михаила Исаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU