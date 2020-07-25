Михаил Исаев ввел в Саратове режим повышенной готовности
В Саратове остановился пятый класс пожарной опасности — чрезвычайно высокий.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города в связи с этим был введен режим повышенной готовности.
Соответствующий документ подписал глава Саратова Михаил Исаев.
Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил городского звена системы чрезвычайных ситуаций. Он предписывает оперативно реагировать на возможные ЧП из-за опасности возгорания.
Руководители и должностные лица подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены на круглосуточные дежурства. Работники Единой диспетчерской службы должны будут непрерывно обновлять информацию об обстановке в городе. Начальник управления защиты населения и территорий Саратова обязан уточнить план первоочередного жизнеобеспечения населения.
Контроль за исполнением возложен на Михаила Исаева.
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ИСТОЧНИК KP.RU