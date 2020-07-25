2020-07-25T18:32:47+03:00
Происшествия

Насосную станцию в Советском районе обокрали с помощью СМС-сообщений

Злоумышленники отключили охранную сигнализацию
Екатерина Семенова
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В Советском районе Саратовской области обокрали насосную станцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено с 20 по 27 мая.

По версии следствия, неизвестные разбили оконное стекло законсервированной насосной станции на реке Мечетка. Они отключили охранную сигнализацию, отправив СМС-сообщения и оборвали провода. После этого злоумышленники похитили аккумулятор на 190 мА и электролебедку «Электродеталь». С добычей они скрылись, выбив входную дверь изнутри.

Стоимость похищенного сейчас уточняется.

Полиция возбудила уголовное дело. 24 июля был задержан подозреваемый — ранее уже судимый 42-летний мужчина. Он признался, что продал похищенное неизвестному.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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