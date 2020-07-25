До вечера отключена вода на улицах Заводского района
Ведутся работы на Барнаульской
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В Заводском районе Саратова отключена питьевая вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на улице Барнаульская, 8.
В связи с этим воды нет в домах на Барнаульской, Пензенской, Кавказской, Пономарева, Томской, Кавказских тупиках и проездах, а также проспекте Энтузиастов.
Ожидается, что работы продлятся до 22 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU