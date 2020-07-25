2020-07-25T10:25:51+03:00
Общество

До вечера отключена вода на улицах Заводского района

Ведутся работы на Барнаульской
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова отключена питьевая вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на улице Барнаульская, 8.

В связи с этим воды нет в домах на Барнаульской, Пензенской, Кавказской, Пономарева, Томской, Кавказских тупиках и проездах, а также проспекте Энтузиастов.

Ожидается, что работы продлятся до 22 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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