До вечера отключена вода на улицах Заводского района

25 Июль 2020 2020-07-25T10:25:51+03:00

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В Заводском районе Саратова отключена питьевая вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на улице Барнаульская, 8.

В связи с этим воды нет в домах на Барнаульской, Пензенской, Кавказской, Пономарева, Томской, Кавказских тупиках и проездах, а также проспекте Энтузиастов.

Ожидается, что работы продлятся до 22 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU