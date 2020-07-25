Саратовец лишился денег при покупке колес

25 Июль 2020 2020-07-25T09:50:06+03:00

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В Саратове мужчины пытался купить колеса через интернет.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, при этом он нарвался на мошенников и лишился сбережений.

По версии следствия, мужчина нашел объявление на сайте и оставил заявку. На следующий день с ним связался «представитель магазина». Он сообщил, что потенциальному покупателю на почту направлены инструкции для оплаты товара и банковские реквизиты. В итоге жертва лишилась 29,1 тыс. рублей, переведя их на указанный счет. После этого он не видел ни колес, ни продавца.

Полиция просит граждан проявлять бдительность — не оплачивать дорогие покупки через интернет, не делать предоплат, чтобы забронировать товар, не сообщать данные карт третьим лицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU