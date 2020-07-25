«Нива» мешает коммунальщикам ликвидировать аварию на проспекте Энтузиастов
Припаркованная машина мешает работникам ООО «КВС» начать устранять аварию на водоводе.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, автомобиль «Нива» стоит у дома №57 по проспекту Энтузиастов.
Регистрационный номер машины: т048ос64.
- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру телефона 32-00-00, — обратились к жителям представители ООО «КВС».
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ИСТОЧНИК KP.RU