Водитель Hyundai Solaris погиб, врезавшись в столб на Азина

25 Июль 2020 2020-07-25T10:22:28+03:00

Авария произошла в пять часов утра

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Рано утром 25 июля в Заводском районе Саратова автомобиль Hyundai Solaris врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №67 по улице Азина около пяти утра.

По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением. 28-летний водитель скончался на месте.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU