Водитель Hyundai Solaris погиб, врезавшись в столб на Азина
Рано утром 25 июля в Заводском районе Саратова автомобиль Hyundai Solaris врезался в столб.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №67 по улице Азина около пяти утра.
По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением. 28-летний водитель скончался на месте.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU