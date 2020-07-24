В субботу закроют улицу Рабочая
Движение будет запрещено на участке между Пугачева и Астраханской
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Утром 25 июля в Саратове будет перекрыто движение по улице Рабочая.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», работы начнутся уже в девять часов. Продлятся они ориентировочно до 20 часов.
Движение будет закрыто на участке между улицами Пугачева и Астраханская.
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ИСТОЧНИК KP.RU