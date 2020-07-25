В Саратове будет облачная и теплая суббота
Ожидается небольшой ветер
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Сегодня, 25 июля, в Саратове ожидается переменная облачность, без осадков.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 12 м/с.
Столбик термометра поднимется до +24…+26 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU