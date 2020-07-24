Володин запретил достраивать пляж на набережной в Саратове зимой
Сегодня, 24 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал с визитом на месте строительства нового пляжа на набережной.
Предыдущий подрядчик нарушил график выполнения работ. С ним расторгли контракт, нынешняя организация отчиталась, что сейчас проект корректируется для ускорения работ, сообщается в паблике сторонников Вячеслава Володина.
По словам ответственных лиц, все работы закончатся к декабрю. Однако спикер Госдумы заявил, что нельзя проводить работы при минусовых температурах.
- Нам не нужен пляж, который будет проседать. Провалы, ямы. Мы и так здесь топчемся столько времени, — подчеркнул Володин.
Представители областной власти ответили на вопрос председателя ГД о сроках готовности пляжа. По их словах, с учетом благоустройства он будет доработан в июне 2021 года.
Напомним, реконструкция берегоукрепительных сооружений на участке от улицы Шелковичная до 2-й Садовой началась по инициативе Володина. В следующий раз он предложил встретиться на будущем пляже в сентябре, когда будут забиты все шпунты.
Фото из паблика сторонников Вячеслава Володина
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU