2020-07-24T15:48:31+03:00
Общество

Володин запретил достраивать пляж на набережной в Саратове зимой

Он будет готов к июню 2021 года
Ольга Симонова
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Фото из паблика сторонников Вячеслава ВолодинаФото из паблика сторонников Вячеслава Володина
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Сегодня, 24 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал с визитом на месте строительства нового пляжа на набережной.

Предыдущий подрядчик нарушил график выполнения работ. С ним расторгли контракт, нынешняя организация отчиталась, что сейчас проект корректируется для ускорения работ, сообщается в паблике сторонников Вячеслава Володина.

По словам ответственных лиц, все работы закончатся к декабрю. Однако спикер Госдумы заявил, что нельзя проводить работы при минусовых температурах.

- Нам не нужен пляж, который будет проседать. Провалы, ямы. Мы и так здесь топчемся столько времени, — подчеркнул Володин.

Представители областной власти ответили на вопрос председателя ГД о сроках готовности пляжа. По их словах, с учетом благоустройства он будет доработан в июне 2021 года.

Напомним, реконструкция берегоукрепительных сооружений на участке от улицы Шелковичная до 2-й Садовой началась по инициативе Володина. В следующий раз он предложил встретиться на будущем пляже в сентябре, когда будут забиты все шпунты.

Фото из паблика сторонников Вячеслава Володина

Фото из паблика сторонников Вячеслава Володина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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