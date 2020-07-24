Саратовец может лишиться Hyundai Elantra за неоплаченные штрафы на 80 тыс. рублей
Саратовец накопил штрафов за нарушение ПДД на 80 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на исполнение в отделении судебных приставов поступило уже 120 документов на 27-летнего гражданина.
Ранее его лишали водительских прав и он платил 30 тыс. рублей штрафа. После того как возможность ездить за рулем появилась, мужчина поспешил наверстывать упущенное.
Выяснилось, что у него есть Hyundai Elantra, которую арестовали. Если нарушитель не отдаст деньги, машину продадут в счет долгов.
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ИСТОЧНИК KP.RU