Саратовец может лишиться Hyundai Elantra за неоплаченные штрафы на 80 тыс. рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T15:58:14+03:00

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Саратовец накопил штрафов за нарушение ПДД на 80 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на исполнение в отделении судебных приставов поступило уже 120 документов на 27-летнего гражданина.

Ранее его лишали водительских прав и он платил 30 тыс. рублей штрафа. После того как возможность ездить за рулем появилась, мужчина поспешил наверстывать упущенное.

Выяснилось, что у него есть Hyundai Elantra, которую арестовали. Если нарушитель не отдаст деньги, машину продадут в счет долгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU