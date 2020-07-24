Начальник полиции Саратовской области стал Почетным гражданином Брянска

24 Июль 2020 2020-07-24T15:30:37+03:00

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Начальник ГУ МВД России по Саратовской области Николай Трифонов стал Почетным гражданином Брянска.

- Николай Трифонов уроженец Брянской области. Решение о присвоении звания земляку в Брянской областной думе приняли в ноябре 2019 года. А ранее соответствующее представление депутатам внесли местные полицейские за вклад в укрепление органов правопорядка, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Будущий генерал начал службу в органах внутренних дел на малой родине, занимал различные руководящие должности, в том числе возглавлял первый временный отдел в Шатойском районе Чечни, сформированный из сотрудников УВД Брянской области.

Многие сотрудники сводного отряда были отмечены боевыми наградами, а их начальник награжден орденом Мужества. После первого боевого дежурства во временном отделе брянцы вернулись домой без потерь, что во многом было заслугой их командира.

Трифонову вручили диплом, ленту, нагрудный знак и удостоверение Почетного гражданина.

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ИСТОЧНИК KP.RU