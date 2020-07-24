Первый замминистра здравоохранения успокоил жителей Озинок, не верящих коронавирусной карте

24 Июль 2020 2020-07-24T15:25:56+03:00

За последнюю неделю в районе госпитализировано 12 человек

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов поспешил успокоить жителей Озинок, которые не верили в действительную численность заболевших коронавирусом.

В социальных сетях люди писали комментарии, что на карте указано меньше зараженных, чем есть на самом деле.

По словам Шувалова, из числа жителей Озинского района с начала пандемии коронавируса с пневмонией госпитализировано 94 человека, из них 84 — с коронавирусом.

- За последнюю неделю — 12, за сутки — ни одного. Никаких вспышек и массовых заболеваний нет, — рассказал Станислав Шувалов в комментарии, опубликованном на аккаунте Минздрава в Instagram.

Он отметил, что не у всех пациентов из числа тех 12 пневмония носит «ковидный» характер.

При этом Минздрав, по словам первого замминистра, держит ситуацию на контроле, а людям порекомендовал носить маски и соблюдать меры предосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU