В Ртищеве на женщину напал пьяный мужчина с ножом
В Ртищеве Саратовской области росгвардейцы задержали пьяного мужчину, напавшего на женщину с ножом.
- Бывший супруг поссорился с гражданкой и напал на нее. Она получила ранение, но сбежала и спряталась в магазине, но буян прибежал и туда. Продавец нажал на кнопку тревожной сигнализации и вызвал подмогу, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.
Получив сигнал, росгвардейцы выдвинулись на место, задержали дебошира и передали полицейским, а женщину отвезли в больницу, где ей оказали помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU