В Ртищеве на женщину напал пьяный мужчина с ножом

24 Июль 2020 2020-07-24T14:41:58+03:00

Росгвардейцы приехали по вызову от продавца магазина, в котором спряталась жертва

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В Ртищеве Саратовской области росгвардейцы задержали пьяного мужчину, напавшего на женщину с ножом.

- Бывший супруг поссорился с гражданкой и напал на нее. Она получила ранение, но сбежала и спряталась в магазине, но буян прибежал и туда. Продавец нажал на кнопку тревожной сигнализации и вызвал подмогу, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Получив сигнал, росгвардейцы выдвинулись на место, задержали дебошира и передали полицейским, а женщину отвезли в больницу, где ей оказали помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU