Володину не понравился срок гарантии на работы в сквере Расковой в Саратове

24 Июль 2020 2020-07-24T14:16:48+03:00

Он отметил, что желательно, чтобы содержанием парка занимался тот, кто его строил

Изменить размер текста: A A

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 24 июля, проверил ход работ в сквере имени Марины Расковой в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в паблике его сторонников.

Парк должны открыть в сентябре. В нем будут спортивные и детские зоны, велодорожка, пруд с фонтаном, набережная, отреставрированный памятник Марине Расковой из Летного городка.

Гарантийный срок на работы в парке — пять лет. Спикер Госдумы заявил, что нужно переходить на более длительные сроки и что предпочтительнее было бы, если содержанием сквера занимался бы тот, кто его строил.

Фото из паблика сторонников Вячеслава Володина

Также он обратил внимание на гарантию подрядчика по зеленым насаждениям, которая составляет всего год. Володин подчеркнул, что нужно два года, ведь иначе городу в следующем году придется пересаживать деревья за свой счет, если они не приживутся.

Напомним, сквер решили реконструировать после того, как местные жители обратились в приемную спикера ГД помочь с благоустройством.

Ранее, в 2019 году, Володин уже посещал парк, чтобы обсудить с общественным советом будущую реконструкцию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU