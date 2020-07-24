В Саратове открываются медовые ярмарки

24 Июль 2020 2020-07-24T16:16:29+03:00

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На Театральной площади в Саратове с 10 по 20 августа будет работать ярмарка по продаже меда и продукции пчеловодства.

Соответствующее постановление подписал мэр города Михаил Исаев.

Работать ярмарка будет каждый день с 08:00 до 19:00. Места для продажи администрация Волжского района предоставляет продавцам безвозмездно. Они будут располагаться на площади ближе к улице Горького.

При этом на ярмарке участники должны соблюдать предписание главного государственного санитарного врача по Саратову «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ведь в области до сих пор действует ограничительный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU