В Саратове открываются медовые ярмарки
На Театральной площади в Саратове с 10 по 20 августа будет работать ярмарка по продаже меда и продукции пчеловодства.
Соответствующее постановление подписал мэр города Михаил Исаев.
Работать ярмарка будет каждый день с 08:00 до 19:00. Места для продажи администрация Волжского района предоставляет продавцам безвозмездно. Они будут располагаться на площади ближе к улице Горького.
При этом на ярмарке участники должны соблюдать предписание главного государственного санитарного врача по Саратову «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ведь в области до сих пор действует ограничительный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU