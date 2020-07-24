Саратовец по пути в Москву сбил насмерть жителя Мордовии
В Рязанской области вчера вечером, 23 июля, житель Саратовской области насмерть сбил человека.
- На 359-м км трассы М-5 38-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra, двигаясь в сторону Москвы, наехал на 45-летнего жителя Мордовии, — сообщили в УМВД России по Рязанской области.
Погибший, по предварительным данным, шел по дороге в попутном направлении. Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU