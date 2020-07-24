В Саратовской области закрыли заправку из-за риска ДТП
В Саратовской области заправку закрыли по суду.
- Основанием послужила проверка, которая показала, что собственник не оборудовал станцию вблизи села Шило-Голицыно переходно-скоростными полосами от трассы Тамбов — Ртищево — Саратов, а также не заключил договор на присоединение к федеральной дороге и не получил ТУ на капремонт подъездов к заправке, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Из-за всего вышеперечисленного безопасность проезда на трассе рядом с заправкой ухудшилась, что может привести к ДТП.
Суд потребовал автостанцию закрыть, но собственник подал апелляцию.
С жалобой судебная коллегия не согласилась и оставила решение в силе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU