В Саратовской области закрыли заправку из-за риска ДТП

24 Июль 2020 2020-07-24T13:23:25+03:00

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В Саратовской области заправку закрыли по суду.

- Основанием послужила проверка, которая показала, что собственник не оборудовал станцию вблизи села Шило-Голицыно переходно-скоростными полосами от трассы Тамбов — Ртищево — Саратов, а также не заключил договор на присоединение к федеральной дороге и не получил ТУ на капремонт подъездов к заправке, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Из-за всего вышеперечисленного безопасность проезда на трассе рядом с заправкой ухудшилась, что может привести к ДТП.

Суд потребовал автостанцию закрыть, но собственник подал апелляцию.

С жалобой судебная коллегия не согласилась и оставила решение в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU