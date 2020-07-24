Радаев: Комбайнеры в Заволжье работают в экстремальных условиях
Хлеборобы Саратовской области собрали второй млн тонн зерна нового урожая.
Как сообщил губернатор области Валерий Радаев в своем Instagram, комбайнеры работают в сложнейших погодных условиях. В Заволжье запредельные температуры.
Он отметил, что несмотря на экстремальные условия аграрии успешно выполняют поставленные задачи. Саратовская область первая в ПФО приступила к жатве.
Фото из Instagram губернатора Саратовской области Валерия Радаева
Наибольший валовой сбор зерна — более 100 тыс. тонн — в Калининском, Энгельсском, Пугачевском, Ершовском, Самойловском, Краснокутском, Перелюбском, Балашовском районах.
Наивысшая урожайность зерновых отмечена в Балашовском районе — 37,3 ц/га и Турковском районе — 37,1 ц/га.
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ИСТОЧНИК KP.RU