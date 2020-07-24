На СЭПО возобновили производство холодильников «Саратов»

24 Июль 2020 2020-07-24T12:19:54+03:00

Завод будет развиваться, если на них будет спрос

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Со 2 июля возобновлено производство холодильников «Саратов» на СЭПО.

Как сообщил на брифинге министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов, линия пока работает не на полную. Изготовили всего три тыс. холодильников.

В дальнейшем СЭПО может развиваться, по словам Архипова, если будет спрос на модели и желание руководства вкладываться в модернизацию завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU