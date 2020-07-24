На СЭПО возобновили производство холодильников «Саратов»
Со 2 июля возобновлено производство холодильников «Саратов» на СЭПО.
Как сообщил на брифинге министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов, линия пока работает не на полную. Изготовили всего три тыс. холодильников.
В дальнейшем СЭПО может развиваться, по словам Архипова, если будет спрос на модели и желание руководства вкладываться в модернизацию завода.
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ИСТОЧНИК KP.RU