В Саратовской области 706 человек покусали клещи
По состоянию на 23 июля клещи успели покусать 706 жителей Саратовской области, из которых 233 — дети.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, 974 насекомых в 2020 году исследовали на инфекции. Выявлен гранулоцитарный анаплазмоз человека и иксодовый клещевой боррелиоз.
Летние лагеря на площади 475,92 гектара обработаны от клещей.
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ИСТОЧНИК KP.RU