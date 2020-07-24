2020-07-24T12:38:43+03:00
Общество

В Саратовской области 706 человек покусали клещи

Детей из общего числа 233
Дарья Вострикова
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По состоянию на 23 июля клещи успели покусать 706 жителей Саратовской области, из которых 233 — дети.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, 974 насекомых в 2020 году исследовали на инфекции. Выявлен гранулоцитарный анаплазмоз человека и иксодовый клещевой боррелиоз.

Летние лагеря на площади 475,92 гектара обработаны от клещей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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