В Саратове в выходные пройдут сельхозярмарки
Завтра, 25 июля, в Саратове пройдут сельхозярмарки.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, будут работать точки в поселке Юбилейный, рынке «Комсомольский», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, «ТК на Топольчанской», в Елшанке на Московском шоссе, 61.
Можно будет приобрести молоко, овощи, картофель, рыбу, птицу и другие продукты местных производителей с 8:00 до 16:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU