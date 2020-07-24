В Саратове в выходные пройдут сельхозярмарки

24 Июль 2020 2020-07-24T16:45:00+03:00

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Завтра, 25 июля, в Саратове пройдут сельхозярмарки.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, будут работать точки в поселке Юбилейный, рынке «Комсомольский», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, «ТК на Топольчанской», в Елшанке на Московском шоссе, 61.

Можно будет приобрести молоко, овощи, картофель, рыбу, птицу и другие продукты местных производителей с 8:00 до 16:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU