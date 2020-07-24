Волгоградец забил до смерти собутыльника в Саратовской области алюминиевой флягой

24 Июль 2020 2020-07-24T11:46:45+03:00

На суде злоумышленник заявил, что ударил его один раз

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В Самойловском районе Саратовской области осудили 36-летнего жителя Волгоградской области. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Мужчина вечером 6 января отдыхал в гостях у знакомого в селе Еловатка и с ним же выпивал. Они начали ссориться на почве взаимных оскорблений и решили выйти на улицу, чтобы продолжить конфликт там. Злоумышленник повалил хозяина дома на землю и несколько раз ударил его алюминиевой флягой по голове, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Потерпевший впоследствии скончался.

На суде мужчина признал вину лишь частично, заявив, что ударил собутыльника один раз. Однако доказательства утверждали обратное.

Волгоградца отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU