Житель Саратовской области десять лет хранил дома пистолет и взрывчатку

24 Июль 2020 2020-07-24T11:22:44+03:00

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В Самойловском районе Саратовской области осудили 55-летнего местного жителя. Его признали виновным в хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.

- В конце октября 2010 года мужчина нашел у себя дома приспособленный для стрельбы «Маузер», еще один пистолет, переделанный из охотничьего ружья, 47 патронов разных калибров и порох. Все это он спрятал в спальне и душевой кабине и хранил десять лет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Полицейские 5 июня 2020 года изъяли пистолеты, патроны и взрывчатку. Позднее суд назначил мужчине за этот проступок девять месяцев условно и годовой испытательный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU