Саратовские депутаты предложили взыскивать только 25% со счетов пенсионеров-должников

24 Июль 2020 2020-07-24T11:11:58+03:00

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Сегодня, 24 июля, на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению обсудили проект федерального закона о должниках-пенсионерах. Его автором является Дмитрий Пьяных, Зинаида Самсонова, Алексей Наумов.

Суть заключается в том, чтобы со счетов граждан могли списывать только 25% от всех поступлений. Сейчас есть много обращений о том, что приставы блокируют половину или даже всю пенсию по старости и инвалидности. Чаще всего это происходило по техническим ошибкам, но все равно ситуация неутешительная.

Отмечается, что изначально планировалось предложить запрещать любые взыскания с этих начислений. Дмитрий Пьяных отметил, что в этом случае гражданам банки не будут давать кредиты из-за отсутствия гарантии погашения.

Исполняющий обязанности руководителя представительства губернатора Роман Яровой добавил, что в правительстве региона инициативу поддержали. Подобные предложения рассматривались в Госдуме и на одно из них есть отрицательный отзыв правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU