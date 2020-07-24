Саратовские депутаты предложили взыскивать только 25% со счетов пенсионеров-должников
Сегодня, 24 июля, на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению обсудили проект федерального закона о должниках-пенсионерах. Его автором является Дмитрий Пьяных, Зинаида Самсонова, Алексей Наумов.
Суть заключается в том, чтобы со счетов граждан могли списывать только 25% от всех поступлений. Сейчас есть много обращений о том, что приставы блокируют половину или даже всю пенсию по старости и инвалидности. Чаще всего это происходило по техническим ошибкам, но все равно ситуация неутешительная.
Отмечается, что изначально планировалось предложить запрещать любые взыскания с этих начислений. Дмитрий Пьяных отметил, что в этом случае гражданам банки не будут давать кредиты из-за отсутствия гарантии погашения.
Исполняющий обязанности руководителя представительства губернатора Роман Яровой добавил, что в правительстве региона инициативу поддержали. Подобные предложения рассматривались в Госдуме и на одно из них есть отрицательный отзыв правительства РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU