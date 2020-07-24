Жительница Энгельса осталась без 50 тыс. рублей из страха потерять деньги
Жительница Энгельса стала очередной жертвой мошенников.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил якобы сотрудник безопасности банка и сообщил, что с ее карты кто-то пытается снять деньги.
Чтобы защитить средства, нужно сообщить коды из СМС и «перекинуть» накопления на другой счет.
Доверчивая гражданка так и сделала — отправила в неизвестность 95 тыс. рублей, а потом поняла, что на нее оформили кредит 50 тыс. рублей.
Полиция проводит проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU