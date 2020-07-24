В Саратове женщина ответит за подпольный покер

24 Июль 2020 2020-07-24T10:28:48+03:00

Гражданка заработала не менее 150 тыс. рублей

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В проведении азартных игр вне игорной зоны обвиняют 31-летнюю жительницу Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с июля 2017 по январь 2020 года она организовывала в разных местах города игры в покер. В них участвовали фишки аналогами денег. За организацию развлечения нужно было заплатить 2 тыс. рублей.

Женщина и сама зачастую присоединялась к ним. Она заработала не менее 150 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU