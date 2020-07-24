В Саратовской области пассажир пострадал в ДТП двух иномарок

24 Июль 2020 2020-07-24T10:09:39+03:00

Одна из машин не пропустила вторую

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В Марксовском районе Саратовской области вчера вечером, 23 июля, случилось ДТП.

- Авария произошла в 19:00 на 365-м км трассы Самара — Волгоград. По предварительным данным, 39-летний водитель Volkswagen Passat не предоставил право проехать Fiat Ducato, за рулем которого был 41-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал 57-летний пассажир иномарки предполагаемого виновника аварии. Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU